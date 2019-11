11 nov 2019

Que se llevan las prendas de efecto piel ya es una evidencia. Las llevan todas, desde María Pombo hasta Paula Echevarría. Pero si hay una influencer que siente predilección por este tipo de tejido es María Fernández-Rubíes. Ya ha llevado pantalones de pinzas y vestidos en cuero negro y ahora ha apostado por unos leggings de Zara que no te vas a creer lo bien que quedan. Y no solo a ella, nosotras ya los tenemos y podemos afirmar que hacen tipazo. Porque da igual la tallas que tengas, hay hasta la XXL. ¿Es o no es para echarles, por lo menos, un vistazo?

María Fernández-Rubíes ha elegido este modelo de Zara, unos pantalones de efecto piel de corte flare, sin bolsillos, que se abrochan con botón y cremallera en la parte delantera. Cuestan 19,95 en la web de la firma y hay tallas desde la XS hasta la XXL. Y ninguna está agotada, de momento. Los de la influencer son en negro y los ha combinado con un jersey verde y una cazadora también de cuero, de la firma Karl Lagerfeld. Pero si eres más de tonos crudos, también los tienen en color hielo.

tanto en el look de María Fernández-Rubíes como en la web de Zara están combinados con botines de caña baja (los de la influencer son de la firma Micuir) así que no les vamos a discutir la elección a ninguna de las dos porque, efectivamente, es la mejor fórmula para lucirlos este invierno y que se vea bien la bonita forma del bajo que tiene este modelo de pantalones, los flare..

Si estabas buscando unos pantalones de efecto piel que sean baratos y que sienten bien, ya los has encontrado.