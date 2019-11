13 nov 2019

Collage Vintage es ese tipo de mujer que sabe cómo sacar el mejor partido a cada prenda con looks ideales dgnos de destacar. Conoce bien sus virtudes y da igual si usa prendas de lujo o otras más low cost, siempre acierta y consigue que sus estilismos parezcan muy caros. Hace unos días llamaba la atención con una falda satinadaque cuesta 17 euros. Ahora lo ha vuelto a hacer al llevar a un evento un vestido de Zara de lentejuelas con el que ha deslumbrado y ahora entenderás por qué.





Sara Escudero escogió para una noche en París un maxi vestido de Zara que cualquiera diría que sería de una firma low cost. Se trata de un vestido largo repleto de lentejuelas doradas que forma parte de la edición limitada del gigante de Inditex. Si la nueva colección que parece de alta costura te ha sorprendido, este vestido que ha llevado la instagramer podría formar parte de ella. La prenda tiene el escote en pico y tirantes finos y cuesta 99,95 euros.

Podríamos decir que es una de las prendas más caras de Zara, pero su diseño, sus apliques de lentejuelas y su efecto deslumbrante merecen el precio que tiene. Sara Escudero no ha podido no rendirse a él y ha sorprendido cómo ha decidido combinarlo. En vez de usar unas sandalias o unos stilettos, la influencer añadió a su look unos botines cowboy negros cambiando totalmente el estilo de la prenda y tenemos que reconocer que es un acierto total.