13 nov 2019

Después de enamorarnos con un look que quita años, convencernos de que la pata de gallo es un “must” esta temporada o presumir de cintura con dos estilismos ideales, Nagore Robles vuelve a conquistarnos con otro de sus outfits “de plató”. Una elección en la que las tendencias, el cine y las botas más inesperadas se unen para crear un estilismo tan sencillo como impecable.

Es complicado escoger una camiseta negra y una falda del mismo color sin caer en un total-look negro que quizá no vaya con nuestro estilo. Pero la presentadora sabe romper con la opción más previsible para darle protagonismo a uno de los tonos presentes en la camiseta, el rosa.

La imagen que la colaboradora de televisión colgó en sus redes con una camiseta de cine. pinit Instagram

La prenda que escogió Nagore Robles para acudir a GH VIP 7 pertenece a la colección de Pull & Bear dedicada a los clásicos del cine, y en este caso lleva impresa una imagen de “La novia de Frankestein”. Y precisamente es su título, que aparece debajo en inglés, el que introduce el rosa en la camiseta y en el look. Cuesta 12, 99 euros y está disponible en todas las tallas menos la XL.

La camiseta de la firma de Inditex. pinit Pull & Bear

Para combinarla, la influencer recurrió a una falda que ya es imprescindible en nuestros armarios, la falda plisada negra. La suya pertenece al catálogo de Zara, cuesta 39,95 euros y viene con un cinturón combinado a tono.

La falda plisada con cinturón a juego. pinit Zara

Las botas hasta la rodilla que pudimos ver en el programa de Telecinco pertenecen a la web del gigante chino del comercio minorista Light in the box. Disponibles en once colores diferentes, tienen un precio de 116 euros, aunque actualmente tiene un descuento del 50% y se queda en 58,35 euros.

Las firmas españolas de moda no han apostado demasiado por un tono como el que luce la influencer, pero sí podemos encontrar en varios catálogos botas XXL o botines en tonos rosas, como en Bershka. Así que si quieres ampliar el colorido de tu armario zapatero ya sabes, haz como Nagore Robles y busca una camiseta que te sirva como excusa.