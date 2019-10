28 oct 2019

Hay trucos que son infalibes y marcar la cintura con prendas de talle alto y ajustadas en esta zona del cuerpo es un recurso al que todas recurrimos para mejorar nuestra silueta. Nagore Robles, fiel clienta de Zara, nos tiene más que acostumbradas a este tipo de prendas y es un truco que también suele utilizar. Hace unos días lo hacía con el vestido de Zara con tul y bordados más original y con la falda de efecto piel de Bershka más bonita (y barata). Ahora, y después de triunfar con su cambio de look, ha demostrado que este recurso es su favorito con dos total looks de Zara (¡Cómo no!).

El primero de ellos es uno de esos lookazos que hacen tipazo y cuerpazo. Nagore escogió para uno de sus estilismos televisivos un top de estampado tartán con mangas abullonadas de Zara que cuesta 25,95 euros. Para definir la cintura y estilizar la figura, la presentadora lo combinó con una falda lápiz negra (19,95 euros) que además vine con cinturón incorporado para aumentar aún más ese efecto visual. añadió también unos pendientes dorado en forma de aro de Mango consiguiendo un outfit ideal para ir a la oficina.

Nagore Robles marcó cintura con una falda lápiz y un top de estampado tartán de Zara. pinit @nagore_robles

En el segundo look, Nagore también marca cintura con dos prendas de Zara. Para esta ocasión también unos shorts que incluían el mismo truco que la falda anterior: un cinturón del mismo tejido ya incorporado (22,98 euros). La presentadora se hizo con un modelo efecto piel siguiendo una de las tendencias del otoño, que combinó con una blusa de estampado animal y volantes rosa y negra (25,95 euros). Además, añadió unas sandalias también de Zara de tiras y tacón (49,95 euros) con las que alargó las piernas.

Nagore combinó unos shorts efecto piel de Zara con una blusa de estampado animal también de Zara. pinit @nagore_robles

