14 nov 2019

Los estilismos de la Reina se encuentran siempre en el punto de mira. Doña Letizia es sometida a un análisis detallado de todas y cada una de las prendas con las que aparece, como está ocurriendo con sus looks de Cuba, y no es para menos. La Reina se ha convertido e un icono de estilo y en una de las mujeres mejor vestidas del mundo de la realeza. Pocas son las veces que ella defrauda y para un día tan importante como polémico como fueron los Premios Princesa de Girona, Letizia deslumbró con un traje negro muy original que Zara ha copiado.

La Familia Real durante los Premios Princesa de Girona.

Para el debut de la Princesa de Asturias y Girona, Leonor, en la décima edición de los premios, la Reina sorprendió con el mejor look que le recordamos en esta cita. Optó por un estilismo muy elegante, pero también muy sofisticado formado por un traje de dos piezas negro que tenía como adorno unas grandes plumas de avestruz en el puño de la manga de la chaqueta. Un diseño que firma Pertegaz que combinó con salones negros de Manolo Blahnik, un clutch de Magrit y, con un recogido bajo muy favorecedor.

La Reina Letizia, con el traje con plumas de Pertegaz, acompañada de la Infanta Sofía.

El éxito de este look de Doña Letizia no ha pasado desapercibido para firmas low cost como Zara, que ha incluido en su nueva colección un conjunto que recuerda al que llevó ella. En el gigante de Inditex puedes encontrar una blusa negra con escote pico y bajo acabado con nudo delantero que tiene las mangas y el cuello adornados con apliques de efecto pluma. Cuesta 69,95 euros y si te has enamorado de ese adorno tan original también puedes hacerte con el pantalón a juego por 59,95 euros. Y tú, ¿estás dispuesta a copiar con uno de los mejores looks de la Reina?