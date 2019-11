12 nov 2019

Piénsalo detenidamente. ¿Qué ocasiones se te han presentado en los últimos doce meses que te permitieran vestir de dorado de cabeza a pies? Seguramente solo Nochevieja, la fiesta que nos da vía libre para ponernos esos vestidos de tul, lentejuelas o metalizados que están vedados en el resto del calendario. Si tu sueño es deslumbrar con un diseño lujoso, sexy y, sobre todo, dorado, no puedes dejar escapar la oportunidad de hacerlo que te proporciona la noche de fin de año. Olvídate del refugio seguro de los vestidos negros a los que casi todas terminamos recurriendo. Es el momento de brillar.

El fantáatico vestido dorado de la colección de fiesta de Mango

El vestido dorado que te proponemos reúne tantas condiciones para el éxito, que podríamos estar ante uno de los diseños más redondos de las colecciones de fiesta de todo el low cost. Además del color, nos convence muchísimo su aire retro ochentas, con esa falda drapeada y, sobre todo, el escotazo en V del top hasta la cintura. Es espectacularmente sexy. Comparte espíritu con los looks ochenteros de Anthony Vaccarello para Yves Saint Laurent.





Otro factor a su favor: que no sea de lentejuelas. No solo porque son un poco incómodas de llevar, sino porque añaden cierto volumen a la silueta que no siempre sienta bien del todo. Este vestido mini y drapeado está confeccionado en un tejido brillante gracias al hilo metálico, con lo que podemos llevarlo casi como una segunda piel. Y, lo mejor, el precio: cuesta solo 39,99 euros en Mango. Es que lo tiene todo, todo, todo para triunfar.