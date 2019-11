18 nov 2019

Lo confesamos: Céline Dion es una inspiración de estilo constante. Y aunque lo habitual es que nos deje con la boca abierta gracias a estilismos espectaculares y con un punto extravagante, esta vez sucede todo lo contrario. No ha necesitado recurrir a ningún efecto especial para construir un look sencillamente fabuloso que nos ha creado la necesidad de clonarlo inmediatamente. Nos parece perfecto para cualquier ocasión: una cena formal, una fiesta de Navidad, algún evento importante de tarde... Este conjunto de chaqueta y pantalón que lo apuesta todo al rojo es impecable y es impresionante. Una genialidad.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo con los looks más llamativos que Céline Dion ha lucido en la Semana de la Moda de París.

La decisión más importante que tenemos que anotar ya en lo más alto de nuestro libro de estilo para diciembre es la del color: optar por un look monocromo nos asegura siempre la espectacularidad. Pero si además el color es el rojo, nos aseguramos que vamos a destacar. Otra cuestión importante de cara a clonar este look de Céline Dion: las tres prendas son perfectamente accesibles en las firmas del low cost: un pantalón, una americana y un cisne. En realidad, sólo tendremos que ocuparnos de un extremo fundamental: mezclar tonos y texturas. Ahí está la complicación.





En realidad, este look pertenece íntegramente a la colección Fall 2019 de Tom Ford, experto en crear este tipo de look híper pulido y cálido a la vez. La chaqueta roja, de solapas anchas, es de terciopelo rojo sangre, mientras que el precioso jersey de cuello cisne se inclina por un tono granate. El contraste es precioso. El toque final lo aportan los pantalones de seda, un contraste de textura radical, de un rojo vivísimo. Y no nos olvidemos del bolso, que introduce el rojo más oscuro del conjunto. Qué maravilloso juego de texturas y tonos. ¿Te animas a intentarlo?