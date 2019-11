19 nov 2019

Ashley Graham se ha convertido en uno de los iconos curvy más seguidos. Sus looks, sus trucos de belleza y hasta su filosofía de vida son un mensaje body positive que triunfa en las redes y fuera de ellas. Desde que anunció su embarazo, la modelo no ha parado de compartir los estilismos a los que recurre y algo que ha dejado muy claro: dismular sus curvas y su tripa no está en sus planes. Opta a menudo por prendas ajustadas y en una de sus últimas apariciones públicas se ha unido a la tendencia de las prendas de punto. Conjuntos, chaquetas y hasta pantalones triunfan en las nuevas colecciones y Ashley Graham ha confirmado que es una opción de diez.





Ashley Graham ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York y lo ha hecho con un vestido de punto de canalé en color camel. Un modelo de tirantes y corte midi que combinó con una chaqueta en el mismo color y tejido. En concreto usó la llamada torerita de manga larga con cierre de botones. Un conjunto ideal que acompañó con otra de las tendencias del otoño: las botas altas. Ashley escogió un modelo de ante en color negro con un tacón medio y cuadrado de lo más cómodo.

Ashley Graham con vestido y chaqueta corta de punto. pinit zara

Si te has enamorado de este look de Ashley Graham, H&M tiene el clon. Si estás esperando un bebé como la modelo, la sección premamá de la firma sueca tiene un vestido de canalé de corte midi en marrón muy similar. Cuesta 34,99 euros y tiene el escote en pico con botones.

Vestido premamá de canalé midi de H&M. pinit H&M

Si el embarazo no es tu caso, pero también quieres unirte a la tendencia de los vestidos de punto, H&M tiene otra posibilidad interesante. Un modelo de manga corta en color beige también de canalé que cuesta 34,99 euros. Sin embargo, para las más frioleras en Zalando hay uno de Topshop de manga larga y cuello alto en color camel que cuesta 44,99 euros y es muy similar al de Ashley. Y tú, ¿te atreves a presumir de curvas como ha hecho la modelo?

Vestido de canalé de H&M. pinit H&M