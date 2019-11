25 nov 2019

Las colecciones del low cost y la calle nos lo confirman: las faldas se han convertido, una temporada más, en las protagonistas del estilo otoñal. Hasta ahora, las faldas midis e incluso súper largas han monopolizado la atención de las influencers, seducidas por su espectacularidad. Sin embargo, son las faldas más cortas, las minis, las que reclaman ahora su lugar, gracias en parte al boom de las botas altas de espíritu setentero. Tienen, además, una ventaja: no acortan la silueta de las fashionistas no tan altas que prefieren evitar los largos midi. No nos extraña que Paula Ordovás tenga la falda mini más bonita que hemos visto hasta la fecha en My Peep Toes. Sabe que le sientan fantásticamente.

La falda mini con volante de My Peep Toes, la marca de Paula Ordovás. pinit INSTAGRAM

Lo primero que nos convence de esta falda es el color: el camel se ha convertido en un nuevo negro que puedes combinar prácticamente con todo. Pero, además, el frunce lateral le da un toque sofisticado maravilloso que propulsa cualquier look de día a la zona de estilazo total. Paula Ordovas la tiene aún disponible en su tienda online My Peep Toes como la falda Camel Flouce. Cuesta 65 euros y puedes comprarla si tienes hasta la talla 40.





La falda Flounce Camel destaca por el frunce localizado en la parte derecha, que crea un volumen estudiado que cae en forma de cascada. El diseño posee un patrón de cintura de talle alto y está confeccionado en un tejido elástico que consigue que la mini se ajuste totalmente al cuerpo, creando una silueta muy femenina. Cierra con una cremallera invisible en el lateral izquierdo, para maximizar la comodidad. A por ella.