29 oct 2019

Nos encanta admirar en el Instagram de las influencers esos looks súper trabajados, con increíbles mezclas de texturas y estampados y todo tipo de superposiciones, accesorios y detalles. Son perfectos para comprobar hasta dónde llega el riesgo y la personalidad de cada una de ellas y una ocasión para soñar. Sin embargo, nos resultan más prácticos y le sacamos mucho más partido a sus estilismos diurnos más clásicos y relajados, porque podemos clonarlos exactamente y ahorrarnos el pensar cada día qué nos vamos a poner para acudir a la oficina. No es que seamos perezosas, es que no tenemos tiempo para tanta programación. Y este total look de Brownie de Paula Ordovás nos resuelve mucho la vida.





VER 21 FOTOS Los looks de Paula Ordovás que más éxito han tenido en Instagram

Paula Ordovás nos ha cautivado con este sencillo look que le vamos a copiar entero en Brownie, una firma que no vamos a perder de vista. pinit

En realidad, el look que nos ha encantado en Paula Ordovás se construye a partir de dos prendas súper básicas que probablemente ya tienes en el armario: un pantalón blanco, crudo o crema y un jersey en cualquier tonalidad clara de la gama de marrones. En Brownie tienes aún las dos piezas en todas las tallas: el pantalón Maria (cropped si tu altura es proporcionada, aunque a Paula Ordovás le queda a ras del suelo), que sale por 59,90 euros. Y el jersey eco con cuello perkins de color marrón claro (49,90 euros).

El abrigo con cuello de borreguillo de Brownie que lleva Paula Ordovás. pinit BROWNIE

En realidad, la prenda clave de este fantástico look para la oficina, comodísimo y estiloso a la vez, es una chaqueta larga tipo parca, casi un abrigo, con un original cuello de borrego. Tiene el típico color sufrido que te vas a poder poner con todo, no solo con vaqueros: vestidos de flores, trajes de chaqueta, faldas midi... Es lo bueno de los estilos clásicos. Son una inversión (esta chaqueta cuesta en Brownie 119,90 euros) pero que dura para toda la vida.

El resto del look lo hacen los accesorios, que destacan inmediatamente. Las gafas de sol y el bolsos son súper protagonistas: ambos diseños son de Zara, pero de la pasada temporada. Como siempre, Paula Ordovás opta por unos taconazos a los pies, pero este estilismo va tan sobrado de clasicismo y sobriedad, que hasta podemos llevarlo con unas zapatillas blancas o color arena y seguiremos yendo perfectas.