27 nov 2019

Siempre es buena idea poner en valor looks a los que recurrimos prácticamente todas, outfits que no por repetidos están por encima de las precisiones de estilo que pueden trasladarnos las expertas en moda.

Teresa Bass suele ponerse bastantes prendas vaqueras, sobre todo en estilismos informales que jamás llevaríamos a la oficina o a citas diurnas. Sin embargo, sus dos últimos total looks en denim son tan perfectamente impecables que nos pueden acompañar a cualquier lugar, siempre que sepamos combinarlos con los accesorios adecuados y que cumplamos dos reglas básicas que Bass pone en práctica a la perfección.

Nuestro favorito: el total look en denim negro de Teresa Bass. pinit INSTAGRAM

"Me ha dado por los total look vaqueros", escribe Teresa Bass en su perfil de Instagram. "Pienso que favorecen a todo el mundo y quedan bien tanto con zapatillas como con tacones". Totalmente de acuerdo. Sin embargo, para que funcionen nos conviene tener en cuenta dos detalles importantes. Uno es conseguir que los tonos de azul o de negro en camisa y pantalón sea lo más parecido posible: el efecto monocromo está más en tendencia que nunca. Dos y muy importante: que ambas prendas no estén muy desgastadas ni el tejido se vea endeble. Mejor denim en perfecto estado.





Lo ideal es acudir al tipo de vaqueros que más favorecen nuestra silueta: pueden ser los últimos slouchy o los clásicos rectos de toda la vida. En realidad, la clave está en la camisa. Las dos que ha elegido Teresa Bass son fantásticas: una azul de corte slim, ceñida y entallada (107 euros en Please) y otra negra de estilo recto, también de Please (131 euros). Llevarlas abrochadas hasta el último botón le da un toque muy cool al estilismo, que solo puede mejorar si lo acompañas con accesorios de tendencia y un buen abrigo envolvente. Un look sencillo pero impecable.