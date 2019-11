29 nov 2019

Tenemos dos deseos en esta vida: conseguir unos Manolo Blahnik vintage en alguna tienda de la Gran Manzana de Nueva York, y que pongan, por fin, Primark online. De momento, la primera es más probable que la segunda. Por eso, aunque no haya opción de "añadir al carrito", no le perdemos la pista a ciertas prendas.

¿Nuestra última obsesión? Los plumíferos. En realidad, los abrigos calentitos para lucir tipazo en invierno sin perder un ápice de estilo. Ya lo vivimos con la colección de Dulceida para la firma: ya no nos imaginamos nuestros looks sin ese abrigo blanco 'oversized'. Exactamente lo mismo ha ocurrido con este plumas, básico y en color gris perla, que se ha ganado nuestro 'like' (porque las compras son algo así como el Tinder de la moda) por cómodo y versátil.

¿Lo que también nos encanta? Su precio.

Acolchado, finito y dispnible en más colores, solo cuesta 20 euros y es un básico imprescindible de cualquier armario. Es finito y calentito, por lo que lo puedes poner debajo de tus abrigos de paño si eres muy friolera. Si no es el caso, es el compañero perfecto de tus estilismos casual' con vaqueros y zapatillas.

¿Qué te apuntas a la moda de las mallas como hizo hace poco Carla Hinojosa? Puedes ponerte este plumas. ¿Un vestido mini con botas militares? Ya sabes qué chaqueta utilizar. Las opciones son infinitas y las combinaciones también.

Aprovechando nuestro paseo de rigor por las tiendas hoy que es Black Friday... creemos que tendremos un hueco para visitar Primark.

Y es que, nunca se tienen suficientes abrigos.