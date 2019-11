26 nov 2019

No es ningún secreto: nuestra versión de Paula Ordovás favorita no es la de los looks de fiesta ni la que luce abdominales y leggings en sus entrenamientos. La Ordovás que no nos cansamos de mirar y de copiar es la que nos enamora con sus looks de día híper femeninos y mega cool, construidos con prendas más bien clásicas con toques de tendencia. El outfit que nos ocupa, un dos piezas híper romántico que acaba de llegar a My Peep Toes, gana enteros gracias a unas botas de tacón de un blanco cremoso de Zara que Paula lleva arrugadas al máximo. Están confeccionadads en piel, son de caña alta y llevan plantilla confort de espuma y látex (99,95 euros).

Protagonismo absoluto para estas botas en color blanco crema de Zara que lleva Paula Ordovás. pinit INSTAGRAM

Vista la nota de tendencia de Zara, podemos concetrarnos en el maravilloso conjunto de la nueva colección de My Peep Toes que nos ha enamorado. Se trata del conjunto Flower que combina una falda midi y una camisa con un estampado floral exclusivo de la marca. La camisa (59 euros) es de corte oversize pero sin exagerar y está confeccionada en un tejido fluido que no se arruga con facilidad. La falda (49 euros) está diseñada con un patrón de corte recto y tiro alto, de forma que se ajusta al cuerpo en la cintura y la cadera y abre el vuelo a la altura de la pantorrilla.





VER 10 FOTOS Diez faldas midi para llevar un look diferente en Nochevieja

Detalle del contraste de estampados del conjunto floral de Paula Ordovás y de los colgantes de la nueva colección de My Peep Toes. pinit INSTAGRAM

Importante: los accesorios, también de la última colección de My Peep Toes. Paula Ordovás lleva dos colgantes preciosos, ambos a la venta sin la cadena. El colgante Letter (37 euros), fabricado en plata con baño de oro, está diseñado en una placa rectangular que lleva en el centro una letra en tres dimensiones y hecha con circonitas de color blanco. El colgante Diver (35 euros) recrea a un buceador. Por último, los pendientes Pearl Chain (49 euros) están formados por dos pequeñas cadenas y una perla con forma de lágrima. Este triple toque de brillo queda genial. Tomamos nota.