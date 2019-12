15 dic 2019

En el low cost están decididos a que nadie se quede sin su look para Nochevieja. Seas de falda, vestido, pantalón o mono, hay un amplio repertorio de ofertas más que interesantes cargadas de lentejuelas y purpurina. Pero, ¿qué pasa si no queremos nada de eso? ¿Si lo que queremos es algo rompedor pero que no pase por el brilli brilli? Pues si es tu caso, tranquila, Primark ha llegado al rescate con su última colección de fiesta en la que la protagonista es una falda que nada tiene que ver con los looks de Nochevieja que tenemos todas en la cabeza.

Es mini, con volumen y con un estampado que no es precisamente navideño pero quizá por eso es la más original que vas a poder llevar a las celebraciones de estas fechas. Y si aún te falta algo para decidirte, tienes que saber el precio: menos de 20 euros.

En la firma low cost apuestan por un look sencillo en las prendas pero con complementos y un maquillaje potentes. No hay más que ver el outfit con la falda de cuadros mini, en blanco y negro, de tafetán y muy abullonada, que solo marca la cintura. Cuesta 18 euros. La acompañan con un body de canalé con las mangas elevadas en la pare de los hombros (10 euros). Puedesa ñadir una diadema de perlas, unos pendientes oversize o unas medias de glitter (en la web de Primark la combinan de diferentes maneras) y el éxito estará asegurado por poco más de 20 euros.

Y tú, ¿te animas con un look de Nochevieja diferente? Opciones hay de sobra y son todas low cost.