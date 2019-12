17 dic 2019

Compartir en google plus

Sin duda el traje es la solución perfecta para cualquier look. Vale para todo y, dependiendo de cómo lo combines puedes usarlo en un sinfín de ocasiones. Muchas son las que recurren a él. ¿La última? Eva González con uno rojo ideal y Vicky Martín Berrocal, que lo ha convertido en su look favorito. Siempre se suele usar con taconazo para un estilismo elegante o de invitada algo que no gusta a las enemigas de los zapatos altos. Si tu eres una de ellas, atenta porque Erea Louro y Teresa Bass han demostrado que sí se puede ir ideal llevándolo con zapatillas.





VER 17 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look en otoño

Teresa Bass quiso demostrar a sus seguidores las versatilidad de un traje negro. Por ello, compartió unas fotografías con el mismo look, pero cambiando el calzado. Un traje negro con las solapas satinadas de Please Fashion que combinó con un body de encaje negro muy sexy. Primero añadió unas sandalias de tacón también negras, pero después las cambió por unas seneakers blancas con plataforma de Oxigeno Shoes. Y el resultado, completado con un clutch metalizado, ha sido todo un acierto.

Teresa Bass con un traje negro y zapatillas blancas. pinit @teresabass

Si el look de Teresa Bass te parece demasiado sobrio, Erea Louro tiene una opción más colorida. La también estilista optó por un modelo granate de terciopelo, tejido y color ideal y muy adecuados para las fechas navideñas. Un modelo de Idano que combinó con un top negro y unas zapatillas Converse a juego. Y tú, ¿con qué versión de look cómodo para Navidad y Nochevieja te quedas?