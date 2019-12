19 dic 2019

Céline Dion no puede parar de triunfar. Y no solo en su profesión, la música, a la que acaba de retornar con nuevo disco y gira. La verdad es que desde que se convirtió en inesperada musa del front row de París, con estilismos cada vez más extraordinarios de ver y de comentar, no ha cesado su buena racha. Y aunque tanto su delgadez como su nutrida colección de zapatos (alrededor de 10.000 pares) la han colocado en el centro de las críticas, lo cierto es que cuenta con las simpatías de sus fans y de las fashionistas, encandiladas con su sentido del estilo. Sus elecciones no son nada previsibles. En estos momentos está on fire: no deja de vestirse de rojo.

Una de las imágenes promocionales del nuevo disco de Céline Dion. pinit INSTAGRAM

Tanto la portada de su nuevo disco, "Courage", como las imágenes promocionales que lo acompañan muestran a Céline Dion envuelta en estilismos rojos, casi envuelta en llamas. De hecho, ha acompañado el vestido de lentejuelas que lleva en la portada de "Courage" y en la gira con unos zapatos que se han convertido en virales:son puro fuego. "Llevas unos pollos en los pies", escribió uno de sus fans en su perfil de Instagram, aludiendo a sus plumas rojas y naranjas. Más que un pollo, diríamos, es un fénix, el ave que renace. Como la misma Dion.

Céline DIon lleva un vestido de látex rojo al más puro estilo Kardashian. pinit instagram

En realidad, los zapatos son un diseño de Caitlin Doherty, diseñadora del set del concierto de Céline Dion y quieren ser un tributo a la cantante canadiense. "Simbólicamente representan tanto a Céline como a un Fénix, pues ambos tienen en común la transformación y el renacimiento", relata la nota de prensa con la que han presentado estos espectaculares zapatos..

Un espectacular vestido rojo firmado por Iris van Herpen. pinit INSTAGRAM

No es la primera vez que, en las últimas semanas, hemos visto a Céline Dion vestida de rojo, un color que hasta estas fechas no había estado muy presente en su armario. La hemos visto con un sorprendente vestido de látex, al más puro estilo Kim Kardashian y (la verdad) con mucho retoque de postproducción. Y, sobre todo, con un vestido súper sofisticado que encaja con su estilo al cien por cien: un diseño de Iris van Herpen tan delicado como ella misma. No sabemos con cuál está más guapa.