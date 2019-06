2 jun 2019 carlos gonzález

James Corden le ha preguntado en una entrevista cuántos pares de zapatos tiene y Céline Dion empezó tirando por lo bajo: "3.000, 5.000, no lo sé". Pero luego él insistió porque había oído que se trataba de 10.000. "Quizá. No quería decirlo", acabó por confesar la cantante.

¿Y dónde los guarda? Pues en un almacén que tiene alquilado en Las Vegas y en su casa de Florida, donde ha instalado un sistema computerizado que se los ordena por colores y con diferentes etiquetas.

No resulta fácil ser un icono de la moda. Menos aún cuando su imagen se asociaba con la de una diva anticuada y un tanto cursi. Aunque tras la muerte de su marido en 2016, algo empezó a cambiar: se dejó ver junto a Anne Wintour en primera fila de la Semana de la Moda de París, posó para Vogue, se hizo asidua de la Gala MET… y ya nadie pudo negar su nuevo estatus.

Pero por supuesto, siempre pueden surgir críticas. Como cuando reapareció con una notable pérdida de peso y especular con su salud. Ella respondió a 'The Sun': "A mí me gusta y no quiero hablar de ello. Si a ti no te gusta, déjame en paz. Lo estoy haciendo por mí. Quiero sentirme fuerte, guapa, femenina, sexy".

Un mes después, estalló una nueva polémica: la agencia que la había representado durante décadas le reclamaba una comisión de 500 millones de dólares que, según decían, ella se comprometió a pagar. Un problema, ya que su fortuna, según Forbes, era de 'solo' 430 millones en 2018. Celine se defendió y aseguraba sentirse "triste y decepcionada". También afirmaba: "Sé que mi equipo ha hecho varias ofertas justas y generosas, y que estamos esforzándonos mucho para que las cosas funcionen". No ha vuelto a saberse más del tema.

Igual de misteriosa resulta su vida sentimental. Se la ha relacionado con el malagueño Pepe Muñoz. Era uno de sus bailarines y ha acabado por ayudarla con su plan de entrenamientos y con sus estilismos. Se han vuelto inseparables.

Antes, hubo un único hombre en su vida: René Angélil. Fue su descubridor cuando tenía 12 años y él 38, su mánager a partir de entonces, su marido durante más de dos décadas y el padre de sus tres hijos. Pero, ¿cuándo empezó la relación? Ella dice que al cumplir los 20 y fue en contra de su madre: "No era la persona que quería para mí, y no la culpo".

René murió después de una dura batalla contra el cáncer y el gobierno canadiense se comprometió a pagar el funeral. Tenían previsto un desembolso entre 45.000 y 75.000 dólares, pero las exigencias de la diva en cuanto a flores, fotógrafos y demás elevaron la factura hasta más de 400.000.

Más noticias de Celine Dion...

- La deuda de 440 millones de ahoga a Céline Dion

- Céline Dion aclara los rumores sobre su extrema delgadez

- Las fotos de la extrema delgadez de Céline Dion que preocupa a sus fans