27 dic 2019

Compartir en google plus

Hay regalos de Navidad que sorprenden, hay detalles que enamoran y se erigen como símbolos inolvidables y hay obsequios tan disparatados que merecen ser el centro de todas las miradas y de todos los titulares. Por más que las Kardashians se regalen en estas fechas bolsos Birkin imposibles de conseguir (a no ser que tu cuenta corriente tenga más cifras que el clan al completo descendencia), el bolso que más nos ha sorprendido estas navidades no ha sido el Hermès de North West, sino el que ha recibido Demi Moore.

Demi Moore con su mini bolso de Prada pinit instagram

La actriz está compartiendo a través de sus redes sociales todos los detalles de sus navidades, en las que no solo se ha vestido a juego con su familia al apostar por onesies navideños, sino que también ha posado con cubiertos XL para bromear acerca de que la copiosa cena ya estaba preparada. La actriz ha posado con un bolso XXXS de Prada capaz de hacer palidecer al microbag de Valentino (del que tan solo hay tres modelos en el mundo) con el que Lizzo ostentaba hasta ahora el récord de los bolsos mini.

El bolso de Demi es tan minúsculo que se pueden agarrar sus asas con la yema de los dedos, y su tamaño es tan (con vuestro permiso) ridículo que creíamos que se trataba de un juguete o de una figurita de chocolate hasta que vimos que el bolso estaba acompañado de su pertinente bolsa de Prada XXXS a su lado.

Los bolsos minúsculos se han convertido en los más aclamados por las famosas, pues no olvidemos que para llevar un bolso tan pequeño encima, no puedes llevar absolutamente nada contigo. ¿Que cómo es esto posible? Teniendo siempre un asistente personal a tu lado y siendo trasladada de un evento a otro en un coche privado que por supuesto, tú no conduces, pues las llaves del coche jamás cabrían en un bolsito tan pequeño. Así son los privilegios de la fama, esa con la que es más probable llevar en tu bolsito un poco de caviar que una manzana Gala.

Bolso en miniatura Jacquemus pinit jacquemus

Jacquemus hasta ahora era la firma protagonista en esta materia gracias a sus modelos XXS, esos que han conquistado a Kylie Jenner, a Hiba Abouk y a Paula Ordovás, entre otras muchas famosas. En su desfile otoño/invierno 2019 presentó el modelo Mini Le Chiquito, que paralizó la industria por su tamaño. Sin embargo, cuando la alfombra roja trajo consigo el diseño microscópico de Valentino, Jacquemus dejó de ostentar el puesto a la firma con los bolsos más aclamados y pequeños de la industria, pero a escasos días de terminar el año, Demi Moore ha conseguido que Prada se haga con el puesto número 1 en un giro inesperado.

Los desfiles de la primavera verano 2017 ya contaron con diversos bolsos pequeños que con el paso del tiempo han ido disminuyendo su tamaño, y dos años antes Karl Lagerfeld ya había diseñado para Fendi en su colección primavera/verano 2015 una versión XXS del icónico modelo Peekaboo.

Pero, ¿por qué los bolsos siguen menguando? Quizás sea la nostalgia millennial, esa a la que las marcas apelan constantemente para seguir incrementando sus ventas, la que ha hecho que los bolsos disminuyan hasta infantilizarse o tal vez la moda haya descubierto que los diseños más imposibles son los que más ‘likes’ consiguen en las redes y por ende, más publicidad gratuita logran. Parece que al final, el tamaño importa.