26 dic 2019

Qué difícil elegir el mejor look del año en el perfil de Instagram de Paula Ordovás. La influencer lo ha dado todo en estos últimos doce meses, confirmándose como la auténtica experta en looks de fiesta para cuerpos petite de la red social. Además, sigue sacando piezas icónicas en su marca, My Peep Toes, demostrando que su olfato para la moda funciona tanto en el estilismo como en el diseño. Sin embargo, si nos tuviéramos que quedar con un look de este espectacular 2019, probablemente nos quedaríamos con este. Gracias a la enorme ascendente de Prada, Ordovás ha roto su particular libro de estilo lady-sexy-fit y nos ha mostrado una faceta poco explorada en sus outfits de moda hasta el momento: el mix de opuestos.

El look de Paula Ordovás combina un súper sexy slip dress de leopardo con las icónicas botas militares con suela track de Prada. pinit INSTAGRAM

No es fácil que Paula Ordovás saque los pies del tiesto de su propio estilo, muy bien definido en un lady chic con un punto sexy para la noche, que puede deslizarse hacia el minimalismo urbano en contadas ocasiones. Sin embargo, no se ha resistido a calzarse unas botas militares con suela track de Prada, el diseño de moda más viral del otoño-invierno. Nos encanta cómo las ha combinado, sin traicionar para nada su esencia: con un slip dress de Rat and Boa (305 euros) con estampado de leopardo. El mix de tonos y frecuencias es genial.





La mejor imitación de las botas de Prada que lleva Paula Ordovás es de Zara. pinit zara

Aún podemos conseguir en Zara un clon de las botas militares de Prada bastante aceptable y con esa suela track que amplifica el tono rudo del diseño. Es una adquisición súper útil para actualizar cualquier vestido sexy que tengamos en el armario, tenga un estampado de leopardo o cualquier otro. Al combinarlo con estas botas, lo propulsamos directamente a la zona de máxima tendencia de temporada. Una fantasía. Las botas te costarán 99,95 euros en Zara, pero la inversión merece la pena. Son un cañón.