28 dic 2019

Desde que Sara Carbonero y la bloguera Man Repeller coincidieron hace un par de años (parece que fue ayer y no: 2017) en el 'front row' con el mismo look de Burberry, ya no hay vergüenza en sintonizarse con la prójima en algún evento. Dicho esto, sabemos que a nadie le hace gracia llevar el mismo modelito que otra invitada, pero... hay veces que el vestido lo pide a gritos. Este no ha sido el caso de Paula Ordovás y Teresa Andrés Gonzalvo, pero no lo descartamos en el futuro. ¿Por qué?

Ambas tienen el vestido rojo con mangas abullonadas que hace las piernas más largas y estilizadas. Y por si fuera poco, es de un rojo tan bonito, que no te lo querrás quitar (¿te hemos dado la ide perfecta para Nochevieja?).

La primera en lucirlo fue Paula Ordovás en una comida en su casa. Con unas sandalias de tiras negras, un cinturón joya (de Redondo Brand) y una coleta baja, la empresaria creó el look perfecto.

¿De dónde es el diseño? Se trata de un vestido de ROTATE Birger Christensen que no es apto para todos los bolsillos, pero todo es ponerse a ahorrar. Es, sin duda, una inversión de por vida.

Cuando pensabámos que Paula era la única que había caído rendida a sus pies, por arte de magia hemos visto que Teresa Andrés Gonzalvo también se ha hecho con él.

pinit instagram teresa andrés gonzalvo

¿Lo qué más nos gusta? Que es apto para bajitas como Paula porque estiliza las piernas y hace que parezcan más largas, pero también para altas, porque hace un efecto óptico muy favorecedor a la silueta debido a las mangas XL de la parte superior.

¿Te atreves?