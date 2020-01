15 ene 2020

Qué maravilla cuando las influencers, denostadas tantas veces por recomendaciones poco oportunas, nos descubren trucos de estilo que podemos llevar a la práctica absolutamente todas. Sus ideas pueden sacarnos de más de un apuro, en este caso del problemón que nos creamos a nosotras mismas cuando tenemos que vestirnos de manera formal y no damos con la manera de encontrarnos totalmente a gusto. Atentas las encasilladas en el estilo deportivo o las que ya estáis cansadas del recurrente traje de chaqueta o esmoquin. Paula Ordovás ha encontrado una manera fantástica de integrar un cárdigan en un look de fiesta. Te va a encantar.

Lo que más nos gusta del estilismo de Paula Ordovás: el cárdigan de Uniqlo. pinit

Merece la pena apuntar este truco de estilo porque amplía las posibilidades combinatorias de las chaquetas en los looks de fiesta. De hecho, la combinación de americana o cárdigan con vestido se nos queda ya sosísima en comparación con este look que Paula Ordovás llevó al desfile de moda flamenca de su amiga Rocío Peralta. La falda midi con vuelo de Juan Vidal es preciosa y los zapatos de Gucci color rosa, impresionantes. Sin embargo, lo que más nos engancha es todo lo demás.

Paula Ordovás recurre a un humildísimo cárdigan marrón de Uniqlo para conseguir un contraste fantástico entre el lujoso estampado de la falda y la sencillez del punto. Y sale triunfante, claro. Para clonar su look, necesitaremos además un cinturón con una hebilla joya, como el que lleva Ordovás de My Peep Toes, y cualquiera de sus icónicos pendientes de fiesta. Look resuelto. Comodidad máxima. Éxito asegurado.