17 ene 2020

A veces nos complicamos tanto la vida con los looks, que terminamos perdiendo el sentido de lo que llevamos puesto y porqué. Cada vez que sospechemos que un outfit se nos está yendo de las manos, podemos pensar en Dakota Johnson. La actriz es la reina del estilo 'effortless', una voluntad de simplificación que la hace brillar gracias a y por encima de la misma ropa. Su dominio de la moda es sabiduría pura. Solo hay que ver esta combinación de vaqueros rectos, camiseta blanca, abrigo de paño más bien ligero, mocasines y las omnipresentes gafas de sol. Imposible ponerle un pero.

Nuestro look favorito de la próxima primavera lo lleva ya Dakota Johnson. pinit

Si te apetece clonar este look de Dakota Johnson tanto como a nosotras, puede que sea el momento adecuado. Varias de las prendas que lo componen son básicos tan absolutos en el fondo de armario, que es fácil que puedas encontrarlos en las rebajas. Importante: no vayas buscando variaciones o alternativas de tendencia. La gracia y la inteligencia de este look es, precisamente, elegir diseños totalmente atemporales y sencillos al máximo. No caigas en la tentación de los adornos, las innovaciones o los estampados. No funcionaría.





Detalle de los mocasines de Gucci que lleva Dakota Johnson. pinit

Dakota Johnson ha optado por prendas absolutamente básicas en todo el look, excepto en los mocasines, un diseño de Gucci (550 euros). Sin embargo, no es necesario buscar este efecto lujo para que este estilismo funcione. Cualquier mocasín de los que encontramos ahora mismo en las colecciones del low cost puede funcionar perfectamente. De hecho, Uterqüe tiene varios diseños con mucha personalidad (adornados con perlas o con estampados de serpiente) que pueden sustituir perfectamente a los de Gucci. Algunos están de rebajas. Corre.