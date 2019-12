26 dic 2019

El que avisa no es traidor. Desde la redacción ya avisamos de que había un modelo de vaqueros que había vuelto locas a las fashionistas y no era para menos: el paper bag. Un diseño que tiene todo lo necesario para mejorar cualquier tipo de silueta y que todas las tiendas están comenzado a incluir en sus nuevas colecciones. Un ejemplo de ello es Stradivarius, que ya tiene unos en su selección de prendas azules. Si no seguiste nuestros consejos y pasaste por alto este artículo, no te preocupes porque hemos encontrado el modelo más barato y que mejor sienta de ese estilo de pantalón. Y sí, está en Lefties.





La firma low cost, además de sus propuestas para Navidad con precios de ganga y sus jerséis ideales a los que influencers como Rocío Osorno ya se han rendido, tiene unos pantalones perfectos. Se trata de un modelo paper bag que muchas firmas tienen. Un diseño más ancho en la cadera y en los muslos, pero que se afina en el tobillo y en la cinturilla. Sin embargo, estos de Lefties tienen un elemento diferenciador. Se trata de un fruncido en la cintura con un mini volante que aumentan ese efecto estilizador de afinar la cintura.

Además, son los pantalones paper bag más baratos que hemos visto. Cuestan tan solo 19,99 euros. Y a pesar de que parece un modelo de pantalón muy casual, no solo podrás combinarlo con jersey y sneakers o botines. Si no que es perfecto para añadirles unas sandalias de tacón y un top de brillantes y conseguir así un look de fiesta muy cómodo. No esperes más porque este pantalón tiene todas las papeletas para agotarse en muy poco tiempo.