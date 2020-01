20 ene 2020

Para la mayoría, nada hay más lejos ahora mismo que el verano. ¡Pero cómo nos gustaría poder coger un avión y aterrizar en cualquier paraíso playero, en el Caribe o en Tailandia! La influencer que más comprende estos deseos de sol, mar y arena es, sin duda, Paula Ordovás. ¿Cómo se las arregla para lucir esa piel permanentemente dorada, como si hubiera estado en la playa el día anterior? La influencer escribe en su perfil de Instagram bajo las fotos de este fantástico bikini: "Dear Beach, I’m thinking of you all the time" ("Querida playa, pienso en ti todo el rato"). ¿Estará preparando ya los looks de cara a las escapadas playeras de primavera? Si es así, este outfit plateado lo queremos ya.

Aplausos para el esfuerzo artístico con la foto de Paula Ordovás: el bikini es top y el posado en espejo, muy original. pinit

En realidad, nos hemos dado cuenta de que este es el único bikini que nos importa ahora mismo. Tiene todo lo que le pedimos a un traje de baño de invierno en la playa: un espíritu sofisticado y de fiesta, en las antípodas de las tropicales vacaciones veraniegas, llenas de colores flúor, palmeras y cócteles. El bikini que nos propone Paula Ordovás juega en otra liga: la de los looks para el sol más lujosos, perfectos para las suertudas que pueden permitirse unas vacaciones en febrero.

Detalle de la tira plateada de la parte de abajo del bikini de Paula Ordovás. pinit

Lo mejor de buscar looks de verano a estas alturas del invierno es que están absolutamente disponibles y en todas las tallas en las tiendas especializadas en ropa de baño. Este bikini negro con ribete plateado es de la marca Oséree y pertenece a la colección de primavera/verano 2020. Se llama Gem y el precio es tan lujoso como su aspecto: 250 euros. Seamos sinceras: no solo es un poco caro, sino que probablemente se agote mucho antes de llegar a unas improbables rebajas. ¿Lo clonará alguna marca low cost? Ojalá...