Las últimas publicaciones de Instagram de Paula Echevarría tienen algo en común. La actriz ha usado la misma combinación de prendas en sus tres últimas propuestas de looks. Y no es para menos. En Madrid las bajas temperaturas aprietan por lo que la también influencer ha optado por looks cómodos y calentitos para el día a día. Y lo ha hecho con tres estilismos formados por un abrigo largo, jersey y gorro para protegerse del frío. Después de descolocarnos con los pantalones más complicados y de enamorarnos con los accesorios rebajados de Mango y Zara, Paula nos ha dejado claro cuál es su look favorito para el invierno.

1. Abrigo de Mango

En esta opción, Paula Echevarría optó por un look de básicos con prendas marrones y negras. Combinó un abrigo largo de Mango sin botones con unos pantalones de efecto cuero negros de Stradivarius y un jersey a juego de Cool the Sack. Por último, completó el look con un gorro negro de Karl Lagerfeld, bolso bandolera de YLIANAYEPEZ y zapatillas blancas de Space Flamingo, la firma que ha sacado ella misma hace muy poco tiempo.

2. Abrigo de Primark

En esta ocasión, Paula Echevarría combinó el famoso abrigo blanco de Primark de la colección de Dulceida. Paula lo ha llevado en varias ocasiones y para combatir el frío optó por combinarlo con unos pantalones de punto beige de Poete y un jersey blanco de Brownie. De complementos usó un gorro con pompón de Fetiche Suances y un bolso de Gucci. Por último, añadió unas sneakers de Space Flamingo.

3. Pantalones de Calzedonia

En la tercera opción, Paula dejó a un lado los básicos para optar por un look más atrevido. En esta ocasión combinó un abrigo negro de The Extreme Collection con pelo en el bajo y en las mangas con unos pantalones de vinilo negros de Calzedonia, unas botas militares de Oxigeno Shoes y un bolos crudo de Dior. No faltó el gorro en este outfit, uno negro con pompón .