23 ene 2020

Compartir en google plus

Si para ver la nueva colección de Zara necesitas ahorrar porque te vas a enamorar de todas sus prendas, lo nuevo de Bershka no se queda atrás. A pesar de que todavía quedan cosas por llegar, en la firma de Inditex ya hemos descubierto prendas con hombreras estilizadoras y un look para presumir de figura. Sin embargo, Marta Soriano ha tenido acceso a algunas de las prendas que todavía no han llegado a la web ni a tienda y ha conseguido ponernos los dientes largos gracias a un minivestido marrón que necesitamos en nuestro armario.

La influencer se ha ido de viaje a Marrakech y es allí donde ha aprovechado para enseñar algunas propuestas de looks para la primavera. A pesar de que el frío está apretando como nunca, las firmas ya están preparando sus colecciones de cara al calor y tenemos que reconocer que este look de Marta es ideal. Un estilismo que tiene como protagonista un vestido drapeado de Bershka en marrón chocolate con mangas globo que dejan los hombros al descubierto. ¿Ideal verdad?

Es un diseño que a la vista puede parecer algo arreglado, pero que la instagramer ha demostrado que combinado con calzado más casual puedes usarlo en más ocasiones. Marta añadió unas botas cowboy camel de Bryan Stepwise que costaban 84,90 euros y ahora se encuentran rebajadas a 67,95 euros.

Los seguidores de Marta no han tardado en preguntar por el vestido y ella misma ha sido la que ha explicado que todavía no se encuentra en la web de Bershka. Por ello, solo nos queda ser pacientes y esperar (y ahorrar) para lucir como ella este vestido tan ideal.