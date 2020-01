24 ene 2020

O los amas o los odias. Es así. Tuvieron su época álgida en la década de los 2000 y para algunas personas quedaron enterrados para siempre. Sin embargo, el pantalón campana ha sido un 'must have' que nunca ha pasado de moda y es una prenda a la que se recurre cada vez más. Parece que es el fin de los pitillo y los pantalones de cortes diferentes cada vez tienen más acogida. La pernera acampanada es una de ellas y Tamara Falcó ha demostrado que es todo un acierto. Hace unos días, nos inspiraba con el mejor look para el invierno que ha sido desbancado con el último que ha compartido en Instagram.





El frío ha llegado a la capital y las bajas temperaturas implican looks con los que afrontar el día a día sin morir congelada. Tamara es consciente de ello y el estilismo que ha compartido es una buena propuesta para soportarlo. La ganadora de 'MasterChef Celebrity' ha optado por prendas básicas y oscuras con las que no se ha complicado demasiado y que todas podemos copiar, pero de las que destacamos su pantalón camapana.

Tamara Falcó ha demostrado que la pernera acampanada sienta de maravilla con un modelo de tejido vaquero en color negro y que puedes copiar en Pull&Bear. El diseño de la influencer es en un tono algo desgastado muy similar a los de la firma de Inditex. Cuestan 19,99 euros, tienen el talle alto y están disponibles también en azul. Otras firmas como Calzedonia o Mango también tienen algunos parecidos.

Pantalón flare negro de Pull&Bear (19,99 euros). pinit

La hija de Isabel Preysler los combinó con lo que parece un jersey beige, una blazer azul marina con rayas blancas y una abrigo de paño con botones negro. Por último y para dar comodidad al outfit añadió unos botines negros ideales para el día a día.