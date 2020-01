21 ene 2020

Mery Turiel es ese tipo de mujeres que tienen un don para descubrirnos prendas cómodas, versátiles y en muchas ocasiones low cost. De ahí sus más de 800.000 seguidores en Instagram. Es capaz de arrasar en una alfombra roja con un vestido de menos de 100 euros o de proponer un outfit de día a día siguiendo las tendencias del momento como este con jersey de jacquard. Ahora, lo ha vuelto a hacer pero con unos botines. La instagramer ha compartido un modelo que, como ella misma ha asegurado, es perfecto para el día a día y para salir de fiesta.





Después de triunafr con el look de fin de semana perfecto para estos días de mucho frío, Mery ha arrasado con su propuesta de botines. Se trata de un modelo en color negro que tiene plataforma, punta redonda y un tacón no demasiado alto y muy ancho. "Los botines son de la marca EMMSHU que la descubrí hace un tiempo y me encanta. Son híper cómodos y perfectos para llevar a diario o para salir. Con los años esto se ha convertido en algo imprescindible para mí y están muy bien de precio", explicó Mery en su cuenta de Instagram. Aclaró también que se pueden comprar en Ulanka.

Este modelo, que cuesta 59,99 euros y se encuentra disponble desde la talla 36 a la 41, lo combinó con un look casual. Mery añadió unos pantalones de efecto cuero pitillos en color negro y un jersey de corte oversize con cuello vuelto en coolor gris. Un bolso tipo bandolera completaban un outfit ideal con el que arrasar durante el día. Combínalos con una blusa, body con brillos o un vestido sexy y obtendrás uno para arrasar de noche. ¡Directos a la wishlist!