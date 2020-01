28 ene 2020

La incipiente tripita de su segundo embarazo no ha conseguido que Rocío Osorno deje de compartir looks con sus seguidores. De hecho, la ifnluencer ha vuelto a la carga con propuestas low cost con las que de nuevo, ha arrasado. Primero nos descubría el conjunto de punto de Zara que planea agotarse y ahora ha creado un look de invitada con uno de los bodies más bonitos también de Zara. Si el traje rosa no te pareció suficiente para tu próximo evento, espera a ver este lookzao.





VER 15 FOTOS Las fotos de la nueva colección de Zara

La diseñadora encuentra en Zara tanto looks para el día (como este con la chaqueta de cuadros) que triunfa entre las influencers, como outfits perfectos de invitada. Es este el último caso que hemos visto en una de sus publicaciones en Instagram. Rocío optó por combinar un body muy original una falda midi verde. A pesar de tener bastante tripita de embarazada, escogió uno modelo ajustado con drapeado y abertura lateral que le sentaba de maravilla.

Y aunque la falda tenía un color muy llamativo, el protagonismo del look se lo llevaba la parte superior. Un body de la nueva colección de Zara en color negro de escote off shoulder adornado con vistosos volantes de tul a juego. Es un diseño de canalé que cuesta 29,95 euros y que ya está agotado en la talla L. Sin duda es una de las prendas más bonitas de lo nuevo que ha llegado al gigante de Inditex y Rocío Osorno ya nos ha dado una lección de estilo al sacarle su versión más elegante con este estilismo de invitada. ¡Bravo!