29 ene 2020

Cuanto más se acerca Cristina Pedroche a la moda con espíritu deportivo, más nos gustan sus elecciones. La vemos como pez en el agua con estos looks más informales, que conectan con su amor por el entrenamiento y la vida sana. No es la primera vez que nos quedamos asombradas por su buen ojo para los abrigos y las chaquetas, pero la verdad es que el plumas que nos ha mostrado en una de sus stories de Instagram nos ha dejado maravilladas. No es para todos los públicos, pero como inspiración es fantástico. De hecho, es bastante probable que no vays a ver otro plumífero más bonito en lo que queda de invierno. Te va a encantar.

Cristina Pedroche posa con este fantástico plumas de Capriche en Instagram. pinit

La verdad: nos da bastante rabia que Cristina Pedroche pose siempre con sus looks televisivos y esos que se pone en el día a día, los que elige ella misma, tengan que conformarse con aparecer fugazmente en sus stories. ¡Este plumífero se merecía más protagonismo! En su perfil de Instagram no se ve demasiado bien el impresionante juego de color y texturas que posee, pero por suerte hemos encontrado fotos más precisas en Capriche.





El maravilloso plumífero de Capriche que tiene ya en su armario Cristina Pedroche. pinit

En la tienda online de Capriche vemos mucho mejor y con detalle la maravillosa mezcla de colores y texturas de este plumífero de Capriche, que aún puedes conseguir en su tienda online en una sola talla (la mediana). Está confeccionado con tres tejidos: terciopelo, acolchado y pelo sintético, en distintos tonos de azul. Queda fantástico.

la espalda del plumas de Cristina Pedroche es algo más larga que el delantero. pinit

El plumífero sigue un patrón pensado para favorecer absolutamente la figura: va ajustado a la cintura y el largo llega hasta la cadera. Tiene una originalidad extra en la espalda, algo más larga que el delantero y bordada. El único inconveniente que tiene este diseño maravilloso es el precio: aunque está en rebajas, cuesta 418 euros (costaba 598). ¿Quizá el capricho del año?