4 feb 2020

Hay veces que una prenda puede llamarnos mucho la atención cuando la vemos en tienda o en la web, pero puesta pierde todo su encanto. O viceversa, en ocasiones hay prendas que pasan totalmente desapercibidas, pero cuando se la vemos a alguna influencer o celebrity se convierte enseguida en una que no queremos incluir en nuestra 'wishlist'. Algo parecido ha ocurrido con el último look de Rocío Osorno. La influencer, después de dar con el vestido perfecto de invitada de primavera y de demostrar cómo llevar los vestidos de primavera en invierno, ha enseñado el truco para cambiar el corte de un vestido de Zara a mejor.





La nueva colección de Zara viene cargada de prendas ideales para soñar con la primavera. Y Rocío Osorno no ha podido resistirse a una de ellas a pesar de haber sido cuestionada por algunos de sus seguidores. La diseñadora sevillana compartió en su perfil de Instagram un look protagonizado por un vestido mini de flores. Un diseño en tonos pasteles con manga amplia, cuello subido y con volantes en la falda que cuesta 39,95 euros.

Sin embargo, a pesar de que Rocío lo lucía de maravilla, algunos de sus 'followers' comentaron en la publicación que era un vestido que debido a los volantes delanteros sentaba mal. "En fotografía parece muy bonito, le tuve en mis manos en la tienda y no me gustó nada", comentaba una seguidora. Afirmación que apoyó otra explicando: "Yo me lo probé y me quedaba fatal, la capa de la falda queda feísima".

Probablemente la incipiente tripita de embarazada de la instagramer conseguía armar el vestido y su volante, por lo que es posible que a ella le sentara mejor por ese motivo. Sin embargo, es el cinturón negro que ella incluye al look lo que hace que el vestido quede así de ideal. Rocío marca la cintura con este complemento y dar forma a esa capa de la que hablan sus seguidores. ¿Cambiarán de opinión después de ver el truco de Rocío? Y tú, ¿te atreverías a lucir este vestido de Zara?