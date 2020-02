5 feb 2020

El vestido es, sin duda, la prenda que más looks nos soluciona. No hay que combinarlo con nada, es una sola pieza a la que solo le tienes que añadir el calzado adecuado. ¿Unas botas militares? Perfecto. O unos zapatos destalonados, una de las tendencias que viene fuerte en las nuevas colecciones. Por eso, cuando hemos visto este de H&M con un estampado en colores neutros no hemos dudado ni un momento: es el perefcto vestido comodín. La firma sueca no hace más que darnos alegrías. Primero fue el abrigo de peluche que se hizo viral en Instagram, luego sus vestidos de flores para curvys y ahora, esta joya.

Vestido estampado en camel, negro y blanco, de la nueva colección de H&M. pinit

Es un vestido camisero, de corte oversize, con botones en la parte delantera y un volante en el bajo. Además de su forma -es amplio y encaja para cualquier talla- nos ha gustado su estampado. Es original pero sin ser muy estridente, con fondo cameln y manchas que están entre los lunares y el animal print en negro y blanco. Cuesta 49,99 euros y está disponible en un amplio abanico de tallas, de la XS a la XL.

Este vestido de H&M cuesta 49,99 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL: pinit

Hay disponibilidad en todas pero desde la web de la firma sueca ya nos avisan de que la XL se está empezando a agotar. También lo tienen en color negro, para las más clásicas. En este color, la XL ya ha volado del stock. Y hay un dato más que tienes que saber, es un modelo que solo se vende on line. Si no lo encuentras ahí, olvídate de buscarlo en tienda.