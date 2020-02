6 feb 2020

Estaba delante de nuestros ojos y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y es que ha nacido una nueva tendencia entre las influencers. Más que nueva, recuperada, porque ya la hemos llevado hace unos años (puedo asegurarlo en primera persona). No es solo una prenda, es una combinación: sudadera de capucha con cazadora. Quien dice cazadora, dice también blazer e incluso abrigo. Es más, esta última combinadión se extiende como la pólvora en el street style. Pero no hace falta irse tan lejos para tomar nota de esta mezcla ganadora. Aquí, Laura Matamoros y María Pombo son las verdaderas expertas de este outfit. Las dos lo han llevado ya con americana y ahora, María, se anima a darle un twist y hacerlo con cazadora vaquera.

La influencer ha querido darle a su look un toque más deportivo de lo habitual. Ella misma lo dice en su foto de Instagram, "Un día en tacones y al siguiente en sudadera como estilo de vida". Cierto, María suele llevar tanto unos como otra. Hace unos días acudía con un look de fiesta al desfile de Pertegaz (con tacones) y ahora nos sorprende con uno de los outfits más informales que le hemos visto. Y a la vista está que tiene un manual de uso muy concreto: la capucha de la sudadera se saca por encima de la cazadora. En este caso, una sudadera de & Other Stories, en gris oscuro y de corte oversize, hecha con algodón sostenible y que ya empieza a agotarse. Parece mentira, ¿es que todo lo que tocan estas chicas vuela? Cuesta 59 euros y ha volado en la talla L (sí que queda de la XS a la M).

La sudadera con capucha que lleva María Pombo es de & Other Stories, cuesta 59 euros y aún quedan tallas de la XS a la M. pinit

María lo ha llevado antes con americana pero esta vez se ha decantado por la combinación con cazadora vaquera. Ella lleva una de Zara pero te vale cualquiera de las que tengas de fondo de armario. De esas que te llevas poniendo 10 años y que nunca pasan de moda.

¿Qué te parece la nueva fórmula para llevar sudaderas? ¿Te animas a ponértelas como las influencers?