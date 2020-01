22 ene 2020

Es un deseo largamente expresado por las compradoras de talla grande: quisiéramos que no hubiera marcas y colecciones separadas entre tallas "normales" y tallas curvy. ¿Por qué no podemos disfrutar de los mismos diseños en todas las tallas que sea posible? Efectivamente, habría que realizar adaptaciones. Pero el avance en la consideración y el buen trato de las marcas sería brutal. De hecho, estamos viendo cómo los diseños más bonitos y en tendencia de la colección de Violeta se agotan rápidamente, probablemente porque las mujeres que tienen una talla intermedia pueden comprar aquí y en Mango. Sucede, por ejemplo, con esta camisa efecto piel (49,99 euros) a juego con falda plisada. Lookazo total talla grande que, sin embargo, no encontramos en talla pequeña.

Jersey de punto grueso en tono neón de talla grande de Violeta. pinit

La nueva colección de prendas talla grande de Violeta está marcada por la introducción de algunas prendas con tonos neón, como este jersey bicolor en punto grueso (39,99 euros). Lleva el cuello alto y manga larga y está combinado con una de las prendas que más rápidamente se ha agotado en las tallas curvy de Mango: un vestido de flores.

La prenda estrella de la nueva colección de Violeta: un vestido de flores. pinit

Este vestido se ha agotado no solo en la talla más pequeña, sino en la L. Se trata de un diseño de estilo camisero, midi y confeccionado en un tejido fluido con un bonito estampado floral (59,99 euros). Lleva la manga larca con puños abotonados, el bajo semiacampanado y un cordón ajustable ajustable en la cintura.





Abrigo de estilo masculino en un vibrante tono verde lima de Violeta. pinit

Otra prenda con muchísima demanda en las tallas más bajas: este abrigo de estilo masculino y confeccionado en lana, en un vibrante color verde lima (99,99 euros). Lleva cuello de solapas con muesca, dos bolsillos de ribete laterales y abertura posterior en el bajo. Cierra con dos botones en la parte delantera.

Chaleco de Violeta relleno de plumón y pluma, con un frontal con efecto pelo. pinit

Este originalísima chaleco lleva un frontal de efecto pelo y la parte posterior acolchada, rellena con plumón y pluma. Lleva solapas con muesca y dos bolsillos de parche (149,99 euros).

Un look talla grande con un toque de neón de Violeta. pinit

Un último look que ha triunfado en Violeta: esta combinación de sudadera de felpa con capucha (39,99 euros), falda plisada estampada a cuadros (59,99 euros) y camisa en tejido fluido y vibrante amarillo (29,99 euros). Incluye unos botines que se van a convertir en un best seller: llevan calcetín en tejido elástico y tacón ancho (69,99 euros).