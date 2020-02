12 feb 2020

Las prendas de punto se han convertido en uno de los 'must have' de la temporada. Las chaquetas son su versión estrella, sin embargo los vestidos están cada vez más presentes en las nuevas colecciones de las firmas, que vienen cargadas de todo tipo de prendas de este tejido. Mango ha sacado uno muy favorecedor y Zara uno súper low cost y las influencers no han tardado en caer rendidas en esta tendencia. Ejemplo de ello es Tamara Falcó o Marta Carriedo. Esta último se ha hecho con uno de los más delicados y elegantes de la temporada.





Marta Carriedo se está preparando para la primavera y está compartiendo looks ideales para cuando aumenten las temperaturas. Uno de ellos está protagonizado por un vestido de punto de Massimo Dutti. En concreto se trata de un modelo de lana y cashmere en color beige que cuesta 79,95 euros y que también hay disponible en negro. Es de corte recto alto, manga terminada en puño elástico y acabados acanalados.

Un diseño delicado y elegante que la influencer llevó con un cinturón para marcar la figura y conseguir así un acabado más femenino. En concreto escogió uno efecto piel de serpiente a juego con las botas con las que combinó el look. Un modelo de tacón, punta redonda y caña alta de Zara. Por último añadió un bolso acolchado blanco de Bottega Veneta, un modelo que arrasa entre las influencers y que ya hemos visto a otras como Alexandra Pereira, quien lo tiene en azul. Y tú, ¿cómo lo combinarías?