14 feb 2020

Volvemos a sacar el tema de la búsqueda del vaquero perfecto. Porque existe, pero no es el mismo para todas. La pasarela ha 'hablado' y en breve llegan los de tiro bajo, esos de principios de los 2000 que pusieron de moda Britney Spear y Paris Hilton y que a pocas afortunadas les sentaban bien. No sabemos si llegarán a las tiendas low cost porque, de momento, los jeans slouchy y de pinzas siguen llenando las novedades de primavera de nuestras firmas favoritas. Y son todos -damos gracias- de tiro alto. Pero hay unos en concreto que ya parecen ser la estrella de la primavera. Por su diseño actual, sí, pero también por su patrón estratégico que hace un efecto reductor de cintura. Están en Zara y no llegan ni a 30 euros.

Estos vaqueros de Zara prometen afinar la cintura gracias a su patrón estratégico: estrechos por arriba y anchos a partir de la cadera. pinit

En un tono denim clarito, ya nos anuncia la llegada del buen tiempo. Tienen costuras verticales que afinan la cintura, un efecto que se marca todavía más gracias a las trabillas verticales para llevarlo con cinturón. Se venden sin él, para que tú le pongas el que mejor te vaya según el look. Son de tiro alto -mucho- pero tienen pinzas a la altura de la tripa y una forma que se va ampliando según bajas hacia la pernera. El truco: ajustar a la cintura y ampliar en la cadera, la fórmula mágica para que te hagan un cuerpo femenino y torneado. El largo es tobillero.

Vaqueros de tiro alto que afinan la cintura, de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

Y tienen dos ventajas más: el precio y la talla. Cuestan 29,95 euros y hay tallas desde la 32 hasta la 46, aunque la más pequeña y las dos más grandes ya están agotadas. No hay posibilidad de apuntarse a la lista de espera pero como somos de tener mucha paciencia (y experiencia), sabemos que se pueden encontrar en tienda con un poco de suerte.

Si estás pensando en renovar los vaqueros de tu armario, incluye este modelo de Zara antes de que se agote en tu talla también.