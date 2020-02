19 feb 2020

Existen un sinfín de modelos de blazers con diferentes colores, estampados, cortes y texturas. De la mano de influencers y celebrities han propuesto algunas como la que tiene la espalda al aire de Kaia Gerber o la amarilla de Dulceida. Sin embargo, a veces es más fácil buscar una prenda más básica que puedas usar en diferentes ocasiones y que combine con todo. Y es lo que ha hecho María Pombo, quien ha apostado por el negro con un modelo de Name The Brand, su firma de ropa, y con un look casual y perfecto para el día a día.





No es la primera vez que vemos a María Pombo con una de las prendas estrella de la primera colección de Name The Brand. La blazer, disponible en blanco y negro, ha tenido muchísimo éxito y la influencer la ha utilizado en varias ocasiones. Sin embargo, y aunque también la ha llevado con sudadera con capucha, esta es la vez que la ha combinado de una manera más casual.

A pesar de que añadió una blusa blanca con puños con volantes también de su marca, María combinó la blazer negra, que cuesta 129,99 euros con una de las tendencias de la temporada: meter los pantalones anchos por debajo de las botas. Ella escogió un modelo más recto en color negro que combinó con las botas militares también negras que se llevan en el 2020, sin cordones y con plataforma.

Una muestra más que la blazer negra es esa prenda de armario perfecta que puedes llevar con looks muy diferentes, hasta con las prendas más casual y del día a día.