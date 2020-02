20 feb 2020

Kaia Gerber se ha convertido en una de nuestras celebrities favoritas y no solo por su profesión como modelo de las pasarelas más importantes, si no también por sus looks. Y es que, ha sido cazada en varias ocasiones con outfits ideales y de los más inspiradores convirtiéndose así en un icono de estilo. De la blazer con escote a la espalda, hasta la que ha usado como vestido. La hija de Cindy Crawford gusta y mucho y ahora lo ha vuelto a hacer con una propuesta de look de entretiempo que le vamos a copiar.





VER FOTOS 20 looks para ir soñando con el entretiempo

Al igual que Madame de Rosa y Dulceida, Kaia Gerber también ha sido fotografiada en Milán con motivo de la Fashion Week. La hija de Cindy Crawford ha sido pillada paseando por las calles de la ciudad italiana con un look que no nos ha dejado indiferentes. Un estilismo casual y muy fácil de copiar protagonizado por una chaqueta de cuadros.

Un modelo corto en tonos marrones, de cuello redondo y con botones metalizado ideal. La modelo dejó a un lado sus tan queridas blazer, para lucir este diseño diferente. La combinó con una camiseta blanca básica y unos pantalones vaqueros de corte flare. Pero no solo la chaqueta llamaba la atención. Y es que Kaia, añadió un bolso a juego tipo bandolera que daba ese toque sofisticado a un outfit que completó con botines de tacón bajo negros.

Estamos a favor de este estilismo por varios motivos. Además de ser fácil de copiar y quedar ideal, es muy cómodo y versátil. Y es que lo puedes usar tanto como para una tarde compras, como para ir a la ofician. Este modelo de chaquetas son muy serviciales ya que te salvan de más de un apuro. Nosotras ya estamos manos a la obra para copiársela, ¿y tú?