28 ene 2020

Nuria Roca está viviendo una etapa profesional maravillosa. Y eso se nota, porque cada vez tiene más fans y seguidores de Instagram que adoran a la colaboradora y no dejan de alabar tanto su trabajo como sus looks. Ella sabe que lo que lleva puesto le interesa a toda su legión de admiradores, que no dejan de preguntarle de dónde son las prendas y accesorios que lleva. Por eso ella se adelanta y pone, directamente, de dónde son sus prendas, aunquen no siempre son fáciles de encontrar.

Es lo que ha hecho con el último estilismo, un total look en negro en el que destacan unas maravillosas botas de serpiente en verde.

Ella misma lo etiqueta todo: camiseta de Liu Jo, falda de Zara (que ya le habíamos visto antes), cinturón de Mango y botas de Stuart Weitzman. Pero a la hora de buscarlo, hemos decidido copiarle el look, sí, pero hacerlo a un precio de risa. Que estamos a finales de mes y hay que aprovechar las últimas rebajas. La jugada nos ha salido bien, hemos encontrado todo prácticamente igual y todo el look por menos de 80 euros. Todo es de Zara y Mango, que ya tienen los útimos chollos disponibles en sus webs.

Lo primero han sido las botas, un modelo de Zara de estampado de serpiente, caña alta y tacón que costaba 99,95 euros y se ha quedado en 39,99. No son verdes, pero tienen incluso un tono más fácil de combinar que las de Nuria.

Hemos encontrado en las rebajas de Zara unas botas muy parecidas a las que lleva Nuria Roca. Costaban 99,95 euros y están a 39,99. pinit

La falda también ha sido un descubrimiento de los descuentos de última hora de Zara. Es en un tono berenjena y ha pasado de costar 39,95 a solo 12,99. Es de raso, con un ligero vuelo y casa a la perfección con el print de las botas.

Falda de Zara como la que lleva Nuria Roca, pero en tono berenjena, cuesta 12,99 en las rebajas. pinit

El cinturón que lleva Nuria es de Mango, como ella misma ha etiquetado, pero en la web no hay ni rastro del accesorio así que nos vamos a montar el look con este de rebajas de la misma firma. De 12,99 euros se ha quedado en 7,99. Una ganga.

Cinturón de las rebajas de Mango, 7,99 euros. pinit

Y ya para completar el look, lo más fácil de todo, una camiseta con volantes en las mangas, que a falta de flecos, hacen exactamente el mismo efecto. Y el precio no llega ni a 10 euros: 9,99. También en Zara, cómo no.

Camiseta negra de las rebajas de Zara (9,99 euros). pinit

En total, ni 80 euros por un look de dos prendas y dos accesorios, botas altas y todo. Gracias, Nuria, siempre nos inspiras.