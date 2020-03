2 mar 2020

Vemos personajes de dibujos por todas partes: han invadido literalmente el low cost, con prendas de todo tipo que recurren a estos estampados infantiles. Nos encanta este rollo cuqui porque nos parece súper tierno, pero no por ello tenemos que renunciar al deseo de estilo que nos mueve a la hora de comprar moda. Queremos llevar algo más que camisetas. Una de las tiendas del low cost en las que sí es posible encontrar diseños cuquis y de tendencia es Zara, donde hemos dado con un par de prendas que recurren a Tom y Jerry, el gato y el ratón que ha subido Etro a la pasarela. No se nos ocurre un look mejor para darle la bienvenida a la primavera: es enternecedor.

El look que nos ha maravillado en Zara tiene la mención justa a Tom y Jerry y en los lugares adecuados. La cazadora vaquera es cropped y lleva el bajo deshilachado, y lleva el ratoncito en uno de los bolsillos de plastrón delanteros. En la espalda tenemos al gato, tamaño XL (39,95 euros). Aún no ha llegado a tienda el pantalón, un diseño slouchy con Tom y Jerry en las perneras, pero estamos súper pendientes porque el conjunto es genial.

Esta camiseta de Mickey Mouse no se parece a ninguna que hayamos visto hasta ahora. pinit

De todas las camisetas dedicadas a Mickey Mouse y Minnie Mouse que tenemos en el low cost e incluso en Zara, nos quedamos con esta opción en tono gris y totalmente estampada. No solo nos encanta la pareja de ratones, sino que nos parece la perfecta para combinar con otros estampados, tanto lunares como flores (15,95 euros).

Estas sandalias de color verde fluorescente son perfectas para acompañar a las prendas de dibujos de diseños animados y son también de Zara. pinit

También en Zara hemos encontrado el calzado ideal para acompañar a todas estas prendas con dibujos animados impresionados. No se refieren a ningún personaje en concreto, pero tienen un color y un diseño que son una fantasía en sí mismos. Llevan un comodísimo tacón kitten de metacrilato, están confeccionadas en un material engomado y la plantilla de espuma lleva látex (29,95 euros). Nos encantan.