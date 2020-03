2 mar 2020

María García de Jaime ha encontrado en Pull&Bear su mejor aliado para sus looks de día a día. Además de triunfar en los eventos con estilismos originales, la influencer sabe cómo proponer outfits con prendas asequibles y fáciles de copiar. La firma de Inditex se ha convertido en una de sus favoritas y después de enamorarnos con la sobrecamisa de tweed y la blazer básica, María ha arrasado en Instagram con un 'total look' de Pull&Bear. Y lo ha hecho con una nueva idea para combinar la sobrecamisa.

Las sobrecamisas llegaron a finales del 2019 y han encontrado su punto más álgido en el inicio de este 2020. Se han convertido en uno de los 'must have' de la temporada y María no ha dudado en unirse a ellas. La instagramer se ha hecho con un modelo de cazadora de algodón con botones, detalle de bolsillos delanteros y cuello camisero que cuesta 25,99 euros.

Hasta ahora, habíamos visto combinar las sobrecamisas con camisetas básicas o con jerséis y camisetas de cuello alto, consiguiendo una versión más invernal. Sin embargo, María ha encontrado el equilibrio perfecto para primavera y el entretiempo añadiendo una blusa de flores. Un modelo de Pull&Bear de cuello perkins y volante en los hombros que cuesta 22,99 euros. ¡Es ideal!

Para completar este outfit, María combino ambas prendas con unos pantalones vaqueros en color negro de estilo 'mom fit' que se encuentran al venta por 19,99 euros. Unos botines cowboy negros y... ¡Tachán! Lookazo para arrasar en cualquier momento.