5 feb 2020

Compartir en google plus

No es la primera vez que Rocío Osorno y Mery Turiel coinciden en un mismo look. De hecho, Turiel lució primero el fantástico vestido de fiesta de House of CB que Osorno se ha puesto recientemente. En el caso que nos ocupa, ha sido la sevillana quien se ha adelantado a la hora de mostrar uno de los jerséis más bonitos que ha lanzado este invierno Pull&Bear. Se trata de un diseño que destaca inmediatamente por simular un original efecto tie-dye que jamás habíamos visto en una prenda de punto. El jersey es súper apetecible, sobre todo porque Turiel se fotografía con un helado espectacular con nube incluida, que replica los colores pastel que tanto nos endulzan el armario y la vida.

El jersey de Pull&Bear que han lucido tanto Mery Turiel como Rocío Osorno. pinit

El jersey de Pull&Bear en el que han coincidido Rocío Osorno y Mery Turiel puede pasar inadvertido en esta temporada tan empeñada en decorarlo todo con de volantes, apliques, bordados y demás decoraciones. Sin embargo, su simplicidad es tan tierna como sus colores y remite a un mundo infantil y cuqui que nos interesa tanto como la sofisticación romántica. Importante: está confeccionado en un punto de tacto extraordinariamente suave.





VER 10 FOTOS Primera tendencia del 2020: los jerséis de jacquard

El jersey multicolor de Pull&Bear está confeccionado en un punto de tacto suave. pinit

Si lo quieres, lo tienes. Porque aún está disponible en la tienda online de Pull&Bear a un precio muy atractivo: 35,99 euros. Posee una silueta relajada que hace que te lo puedas comprar en tu talla y llevarlo cómodamente o en una talla más, para lucirlo en looks oversize. A nosotras nos gusta más el look con vaquero azul que lleva Mery Turiel que con los pantalones color crema o blanco roto de Rocío Osorno, pero eso va en gustos. A ti, ¿cuál te convence más?