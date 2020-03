4 mar 2020

La Semana de la Moda de París ya ha terminado y además de disfrutar de desfiles maravillosos como el de Louis Vuitton o Yves Saint Laurent, nos ha dejado looks de la mano de las celebrities en el street style que merecen una mención especial, como es este de Alicia Vikander. Pero no solo ellas han lucido las tendencias más actuales, las modelos ahora también son el objetivo de estilistas y llevan outfits dignos de pasarela. Hailey Baldwin lo demostró con tres looks monocolor en menos de 24 horas y ahora ha sido Gigi Hadid, quien mezclando estampados, ha conseguido uno de los mejores looks de esta edición parisina.





VER 13 FOTOS Los looks de la fiesta de la Semana de la Moda de París: De Gigi Hadid a Gwyneth Paltrow

Gigi Hadid fue fotografiada a la salida del desfile de Miu Miu. La modelo vestía una combinación arriesgada y que seguro que para ti sería impensable vestir, pero que ella ha lucido de maravilla. La modelo optó por combinar varias prendas de estampado de cuadros con otra de rayas en un que tenía como protagonista un abrigo de paño largo en tonos lilas y beigie de Vivienne Westwood.

La prenda, que iba en perfecta sintonía con la blazer cropped de tonos parecidos y también de cuadros que llevaba debajo, contrastaba con la camisa de rayas. Gigi Hadid escogió un modelo azul y blanco que continuaba con la gama cromática del look y que completaba un estilismo tan arriesgado como perfecto, al que añadió unos pantalones cargo en color beige y unos botines de tacón morados.

Sin embargo, no solo las prendas hacían que este outfit se haya convertido en uno de los más halagados de la Paris Fashion Week. El 'look beauty' con ondas en el flequillo que llevaba con motivo del desfile de Miu Miu, redondeaba el que es uno de los mejores estilismo que nos han dejado esta edición.