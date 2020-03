4 mar 2020

Si hay algo que se le da a bien a Rocío Osorno es hacer propuestas de looks que, además de gustar y mucho, son low cost y muy versátiles. Lo de diseñar looks de invitada y encontrar los más bonitos y baratos como este vestido de Zara son unos de sus puntos fuertes, pero las prendas del día a día como el chaleco que mejora cualquier look básico arrasan entre sus seguidores. Es el caso del último vestido que ha compartido en Instagram, un diseño ideal perfecto para el entretiempo.





Si estás buscando inspiración para esa época en la que no hace ni frío ni calor, la propuesta que ha hecho Rocío Osorno te interesa. Se trarata de un look del día que tiene como protagonista un vestido verde de la firma italiana Imperial. Un diseño mini estampado con forro lencero, frunces en la cintura y mangas voluminosas con puños muy original que puedes comprar en la web de la marca por 178 euros. Aunque no te lo pienses mucho, porque es de los vestidos que tienen todas las papeletas para agotarse.

Rocío encontró el equilibrio perfecto para esas temperaturas tan cambiantes combinándolo con unas botas cowboy negras y llevándolo sin medias. Por último, añadió una chaqueta negra tipo 'biker', esencial para cuando se va el sol y empieza a refrescar. Botas, minivestido y chaqueta, tres consejos que ya nos hemos apuntado para preparar nuestro armario de entretiempo.