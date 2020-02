28 feb 2020

Vamos a comenzar diciendo una verdad incómoda: muchas influencers y celebridades viven en un universo paralelo. Ya está: ya lo hemos dicho. En ese mundo cercano al nuestro, pero a la vez tan lejano, pueden ponerse diariamente looks dignos de editorial de moda gracias a sus agendas repletas de eventos y citas y a la necesidad de subir contenido apetecible a sus redes.

Por eso tiene sentido que en sus armarios encontremos prendas que, aunque nos fascinan, la mayoría de nosotras jamás podríamos llevar. Mientras que pese a ello, muchas diseñan ropa funcional que podemos llevar en nuestro día a día, cuando la moda de baño entra en juego, los diseños se tornan complicados. La sisa de sus bañadores baja hasta el infinito (y más allá), los escotes se exageran y las dimensiones se hacen cada vez más pequeñas. En definitiva, las influencers diseñan teniendo en cuenta su vida, pero no la de sus seguidoras.

Jessica Goicoechea luce un bañador de su marca pinit

Para comenzar, nos encontramos con el caso de Jessica Goicoechea, cuya espectacular silueta nos deja bien claro que ella puede ponerse cualquier diseño. La modelo no le tiene miedo a los diseños XS ni a los colores flúor y sus redes sociales se convierten en una suerte de lookbook repleto de looks diminutos y provocativos. La ropa de baño de su marca, Goi, sigue las máximas de su armario y apuesta por bañadores y bikinis imposibles. Lo que tenemos claro es que hacer natación sincronizada o incluso hacer un largo en la piscina con uno de estos diseños terminaría escandalizando a la piscina del barrio.

Emily Ratajkowski lleva un diseño de su marca, Inamorata pinit

Por su parte, Emily Ratajkowski hace lo propio con su marca, Inamorata. Sus diseños de baño minúsculos, vistos en la modelo, son realmente apetecibles pero, ¿qué ocurre cuando una persona de a pie aparece en la playa con uno de estos looks? ¿Son aptos para cualquier talla? La respuesta es un rotundo sí, no solo porque la modelo apuesta por un amplio tallaje, sino porque gracias a las tendencias, cada vez somos más conscientes de que tengamos la talla que tengamos, podemos ponernos lo que nos venga en gana y estar siempre estupendas. El problema, sin embargo, es si es factible o no ponerte uno de estos diseños si tus vacaciones no deambulan entre yate y yate.

Chiara Ferragni con un bañador de Chiara Ferragni Collection pinit

Chiara Ferragni también se ha animado con la ropa de baño y ha repetido la fórmula de sus compañeras, por lo que podemos ya decir que es oficial: las instagramers diseñan, en su gran mayoría, para otras instagramers, o al menos, teniendo en mente sus particulares estilos de vida. Si no nos crees, prueba a tirarte de cabeza con alguno de los diseños de baño de estas influencers y cuéntanos después lo que ha ocurrido. Una advertencia: si te hacen un vídeo justo después de que te hayas lanzado, lo más probable es que no puedas subirlo a Instagram, porque es posible que te lo censuren ante un más que probable ‘wardrobe malfunction’.