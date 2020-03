15 mar 2020

Parece que la influencer sevilla está a pocas semanas de dar a luz. Según ella misma ha contado en Instgaram, acaba de llegar a las 34 semanas de embarazo y ya no puede disimular por más tiempo su tripa de futura mamá. Es, como ella misma dice, como si hubiera explotado de un día para otro. 'Cuando haces pop...', comentaba la diseñadora. Ya no hay stop, contestamos nosotras (y muchísimas de sus seguidoras). Parece mentira que hace apenas dos días la viéramos con un look de blusa romántica con el que no se le notaba casi la tripa. Mucho han cambiado las cosas en cuestión de días.

La diseñadora posaba así con un vestido de flores en blanco y negro, de manga corta y con una goma y un volante estratégico en la cintura. Un vestido de Pull&Bear muy parecido al que ya te destacamos hace unos días, precisamente porque sienta bien a los 20 y a los 40. Y se ve que también a las embarazadas. Y a las que no lo están.

Pero el vestido de Rocío ya no está disponible, por eso nos hemos dedicado a buscar tres vestidos de flores low cost para copiar el look de Rocío Osorno y tener ya un avance de fondo de armario para la primavera. Porque aunque lo veamos lejano, todo llega y saldremos a la calle a disfrutar del buen tiempo con nuestros mejores vestidos. Empezamos por estos.

Vestido de flores de la nueva colección de primavera de Stradivarius. pinit

ESte modelo de Stradivarius es en tonos azules y negros, de manga francesa y largo midi, con cuello a la caja. Un diseño sencillo que te puedes poner ahora con botines -blancos. por ejemplo- y más adelante con sandalias. Cuesta solo 17,99 euros y el perfecto vestido comodín cuando no sabes qué ponerte.

Vestido de flores de la nueva colección de Bershka. pinit

En Bershka apuestan por los colores y proponen este vestido de gasa con estampado de flores en tonos rosas y blancos, con manga terminada en un pequño volante y con cierre de lazada en la parte delantera. Más bohemio y romántico, le puedes dar contraste con unas zapatillas de deporte como proponen en la web de la firma. Cuesta 39,99 euros.

Vestio de flores midi, de Pull&Bear. pinit

En Pull&Bear, la firma del vestido que lleva Rocío Osorno, proponen también un modelo de gasa de flores en tonos amarillos, de largo midi, que proponen con unas botas militares para lograr un efecto años 90. También tiene goma en la cintura así que se adapta a todo tipo de cuerpo (incluso si estás embarazada). Cuesta 29,99 euros.

No te despistes porque en apenas una semana entramos oficialmente enla primavera y más vale tener fichados los chollos de la temporada. Luego no digas que no te hemos avisado.