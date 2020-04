2 abr 2020

¿Qué tendrán las bodas que tanto nos gustan? O mejor aún, ¿qué tendrán los looks de invitada? Supongo que es la idea de arreglarnos, vernos elegantes y diferentes al resto de los días del año. Porque somos muy fans, no solo de los vestidos, también de los conjuntos (este de Zara es muy top) y de los trajes para asistir a enlaces. Y por supuesto no nos cansamos de buscar el look perfecto. Ya hemos revelado alguno, en Oysho o en Asos. Incluso si estás embarazada. Y todos, ademá de bonitos, tienen algo en común: son baratos.

Pero tenemos que reconocer que ninguno reúne tantos buenos requisitos como este último que hemos fichado en H&M. Es midi, de lunares (nuestro estampado favorito), cruzado para estilizar cualquier figura y más barato imposible: cuesta menos de 20 euros. Lo necesitas sí o sí, incluso aunque no tengas ninguna boda a la vista esta temporada.

Vestido de lunares de H&M (19,99 euros). pinit

Pertenece a la nueva colección Conscious de primavera de la firma sueca, es de manga y largo midi, con escote de pico y corte cruzado adornado con un lazo en el lateral. Está cosido, para que no haya problemas y sea lo más cómodo posible así que tranquila, no te vas a tener que hacer tú el lazo cada vez que te lo pongas. La cinturilla, además, es elástica así que a la par que cómodo, también de adapta a la silueta que tengas. Aunque eso no va a ser un problema porque el abanico de tallas es amplia, de la XS a la XXL. ¡Y aún hay disponibilidad en todas! Otro detalle que nos ha encantado: el amplio volante en el bajo.

Este vestido de invitada de H&M cuesta menos de 20 euros y hay talla desde la XS hasta la XXL. pinit

Pero es evidente que lo que nos tiene encantadas es su precio. Cuesta 19,99 euros. Por eso lo queremos para look de invitada, pero también para una noche de verano, una tarde en la ciudad o para estar en casa esta cuarentena. Por este precio, ¿quién se va a resistir a uno de los vestidos más bonitos y baratos de la temporada?