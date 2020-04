2 abr 2020

Volverán las bodas, bautizos y demás eventos de celebración familiar, de eso no tenemos dudas. Lo que seguramente no volverán son las prendas que Vicky Martín Berrocal ha rebajado en el outlet online de su marca, Victoria. Lo decimos sin rodeos: es la ocasión perfecta para hacerse con un look de invitada al que vas a sacar partido durante muchos años. De hecho, hemos seleccionado cuatro prendas prácticamente atemporales y a un precio súper accesible, que además nos parecen las más bonitas de todas las que han llegado a las rebajas de la firma. Eso sí: si te gusta alguna de ellas tendrás de apresurarte, porque los diseños no dejan de agotarse y estos tres son de los más aprovechables.

Cualquier prenda que acompañe a estetop de Victoria está destinada a triunfar. pinit

Nuestra primera opción, la más versátil y barata, es el top Darwin, un maravilloso diseño en uno de nuestros colores favoritos para las ceremonias y para el día a día: el malva. Está confeccionado en crepé y tiene un diseño asimétrico, con escote a la caja y una sola manga con un abullonado en devoré. Costaba 94 euros, pero en las rebajas de Victoria que encuentras en el outlet de la tienda digital lo tienes por 38 euros. Chollazo.





Nuestro vestido favorito de las rebajas de Victoria, por la combinación de colores. pinit

Nuestra segunda opción tenía que se un vestido, y este tiene justo la combinación de colores que ahora mismo nos apetece más: tonos vitaminados pero suaves. Se trata de un vestido de gasa con la manga sisa, escote barco en el delantero y en V profundo a la espalda. Lleva, además, una decoración en el delantero que nos encanta: un drapeado circular recogido en el centro. La falda de capa es favorecedora a tope. Costaba 310 euros, pero te lo llevas a casa por 124 euros.

El conjunto de top y falda color rosa palo, un clásico que jamás falla en las bodas. pinit

Por último, nos hemos fijado en un conjunto de falda y top con un diseño abstante clásico, pero en un color que también nos encanta: el rosa palo. Es, ahora mismo, el dúo que más nos gusta del outlet de Victoria que ha abierto Vicky Martín Berrocal. Están confeccionado en crpé, con la falda larga terminada envolante a la altura de la cintura y el top, con escote palabra de honor y la manga derecha adornada con un lazo. Vamos a lo importante: los precios. La falda costaba 215 euros y ahora sale por 86, mientras que el top ha pasado de 155 a 62 euros. Más del 50% de rebaja. Espectacular.