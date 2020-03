7 mar 2020

Día tras día, una voz sin identificar te sususurra suavemente cada vez que te compras un vaquero nuevo -que no necesitas-: "el denim es un básico infalible". Y estamos de acuerdo (aunque aún no hayamos descifrado quién es el culpable de nuestro poco saldo en la tarjeta de crédito). Siempre nos hemos mostrado reticentes a combinar denim sobre denim, pero tenemos algo que confesar. Ha sido ver el estilismo de Vicky Martín Berrocal y pensar "pues no era tan mala idea". Además de ser una propuesta sencillísima y perfecta para cualquier ocasión, sus versiones son tan diferentes que... lo decimos en alto y sin vergüenza alguna: hemos caído a sus pies. No a los de Vicky, perdón (que también) sino al de este tejido con tanta historia.





VER 7 FOTOS Siete versiones de la cazadora vaquera para hacer frente con estilo al cambio de temporada

Las alternativas son infinitas. Combinado con salones puedes crear un look de sábado noche de lo más original; con Converse o sneakers, es un estilismo todoterreno con el que podrás ir cómoda pero sin perder un ápice de estilo. Con un zapato plano y un labio rojo, le darás un toque lady ideal. Y con botas cowboy, obtendrás un 'outfit' apto para pocas pero que seguro, te copiarán en la oficina. No sabémos con qué ha combinado Vicky Martín Berrocal su camisa y pantalón vaqueros, pero... estamos seguras de que no nos ha defraudado.

¿Lo mejor? La camisa es Zara y la hemos fichado. Todo sea por copiarle este look tan 'comfy' a la diseñadora. Aunque no está disponible en la página web, la puedes encontrar en tienda. Si no te convence el tono de la camisa de Vicky, en la web hay más modelos disponibles.

Camisa Zara, 19,95 euros. pinit

Camisa de Zara, 25,95 euros. pinit

¿Qué opinas? ¿Te hemos convencido?