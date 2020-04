13 abr 2020

Una vez más, Zara nos ha vuelto a sorprender. En un ejemplo perfecto de lo que significa fluir con las circunstancias, nos ha presentado la campaña de la nueva colección de primavera como jamás la imaginamos: fotografiada en el interior de casas. No es solamente que el equipo creativo haya decidido replicar la experiencia de confinamiento que vivimos todas, sino que no se han podido desplazar a ningún set las personas que habitualmente se reúnen para producir las imágenes que nos hacen soñar con la ropa de Zara: fotógrafo, ayudantes, iluminadores, maquilladores, estilistas, modelos... ¿Cómo lo han hecho entonces? Con imaginación y resolución. Y también con la inestimable colaboración de las modelos, que seguramente tuvieron que peinarse y maquillarse ellas mismas. De hecho, apostamos a que no llevan nada de maquillaje. Y están espectaculares.

Esta es la fotografía más inesperada de todas las que ha publicado Zara. pinit

Después de ver las imágenes, las mentes más lúcidas de la redacción de Mujer Hoy han sacado algunas conclusiones que nos pueden ayudar a entender cómo se puede sacar adelante una producción de este nivel a distancia, el más difícil todavía. La parte de la ropa es la más fácil: seguramente, los estilistas de Zara han enviado a casa de cada modelo los looks que tenían que ser fotografiados.

Una de las fotos en las que vemos a la persona que ayuda a hacer las fotos. pinit

Un factor importante y que ha debido dificultad bastante toda esta operación podría haber sido el de la iluminación, inevitablemente natural. Nos imaginamos que el equipo de arte que ha estado dirigiendo toda la producción ha distancia, habrá tenido que esperar a que la luz fuera la óptima para que las imágenes fueran de este nivel. Además, tienen que haber tenido sí o sí a un cómplice en la casa de cada modelo que pudiera al menos sostener la lente (apostamos que de móvil última generación) que hace la foto.

Una escena inevitablemente familiar llega a Zara: saltos en la cama. pinit

Nuestra intuición nos dice que cada modelo ha tenido que mostrar metro a metro su casa para que el equipo creativo de Zara decidiera los encuadres y las poses. Y una vez marcados los espacios, listo el estilismo y lograda la adecuada luz, solo habría que hacer clic. Así contada la mecánica parece fácil, pero seguro que han tardado una eternidad en conseguir las imágenes adecuadas. Aún así, el resultado es espectacular. Estas fotos tienen una originalidad que jamás hubieran conseguido si se lo hubieran propuesto. Bravo.